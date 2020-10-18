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Труханов: наше завдання - зробити медицину доступною в Одесі

Одеса, Неділя 18 жовтня 2020 14:06
Труханов: наше завдання - зробити медицину доступною в Одесі
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

В Одесі по вул. Юхима Геллера, 43, відкрилась нова амбулаторія сімейної медицини № 7 Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова наголосив, що раніше в Чабаївці були відсутні медичні установи, куди мешканці мікрорайону могли б звернутися для отримання первинної медико-санітарної допомоги.

"Ми виправили ситуацію, тепер одесити, які живуть в Чубаївці, можуть отримувати медичні послуги недалеко від свого будинку. Амбулаторія буде обслуговувати понад шість тисяч осіб, для цього є необхідні відремонтовані приміщення, які раніше належали СОНу, обладнання, автомобіль невідкладної допомоги", - сказав Труханов.

В амбулаторії працюватимуть три сімейних лікарі, денний стаціонар, маніпуляційний кабінет, прищепний кабінет.

Також в районі обслуговування організовано надання невідкладної допомоги хворим вдома муніципальною службою невідкладної допомоги.

"Особливо важливо, що в період пандемії коронавірусу не доведеться далеко їздити в разі хвороби й не наражати себе на небезпеку зараження. Люди це розуміють і дуже чекають початку роботи амбулаторії. Я радий, що ми виправдали їхніх сподівань, відкривши її в мінімальні терміни. Наша партія завжди виносила соціальні, медичні питання в пріоритет і ми далі будемо діяти в цьому напрямку", - запевнив глава фракції "Довіряй справах" в Одеській міській раді Олег Бриндак.

Нагадаємо, раніше в Одесі відкрили відремонтований сучасний інклюзивний-ресурсний центр №8, який розташований по вулиці Отамана Головатого, 99. Даний заклад розрахований на дітей від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами.

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Новини України Медицина ОдесаОдесаГенадій Трухановмедицина

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