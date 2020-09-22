Труханов: наша задача - создать достойные условия для всех юных одесситов

Фото: Одесский современный инклюзивный-ресурсный центр (пресс-служба)

На обустройство центра было выделено 1,5 млн грн из городского бюджета

В Одессе открыли отремонтированный современный инклюзивный-ресурсный центр №8, который располагается по улице Атамана Головатого, 99. Данное учреждение рассчитано на детей от 2 до 18 лет с особыми образовательными потребностями.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что в центре работает на постоянной основе 10 специалистов, а в день они могут принять от 10 до 15 детей.

"С детьми занимаются развитием речи, занятия с логопедом, коррекция развития - или психолог или дефектолог, сенсорная интеграция, реабилитация. Но в целом шаблона нет, и мы используем индивидуальный подход к каждому ребенку", - сообщила директор центра Алла Бурлака.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что до 2015 года в городе не было ни одного подобного центра, а сегодня их 8 - по два в каждом районе. В скором времени появится девятый, который будет открыт на улице Махачкалинской.

"Специалисты пришли к выводам, что это должна быть отдельная структура. Это абсолютно правильно, что подтверждают результаты, которых добиваются в наших инклюзивно-ресурсных центрах, работая с детьми с особыми образовательными потребностями", - отметил Труханов.

Кроме того, в учреждении проводят консультации родителям.

"Появление таких центров повышает уровень родительской культуры взаимодействия с детьми. И за время их существования увеличилось количество родителей, которые обследуют ребенка. Ранее проблемы, связанные с диагнозом, они списывали на воспитание", - рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

На обустройство центра было выделено 1,5 млн грн из городского бюджета, а также - государственная субвенция.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты КП "Одесгорэлектротранс" собрали трехсекционный трамвай Odissey Max. В дальнейшем Odissey Max станет частью проекта "Север-Юг".