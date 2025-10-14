Труханов більше не мер Одеси? РБК-Україна дізналось, хто має вирішити питання

Указ Зеленського про Труханова

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, провів нараду щодо безпекової ситуації в окремих регіонах.

За підсумками такої наради глава держави розповів, що в окремих осіб підтвердили наявність громадянства РФ. Тому він уже підписав укази щодо таких людей.

Джерела РБК-Україна, зі свого боку, уточнили, що йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього нардепа Олега Царьова і танцівника Сергія Полуніна. Їх позбавили громадянства України.

Сам Труханов уже кілька разів стверджував, що російського громадянства у нього немає.

Детальніше про те, хто такий Труханов, - в матеріалі РБК-Україна.