Труханов більше не мер Одеси? РБК-Україна дізналось, хто має вирішити питання

Мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Але рішення про його повноваження має ухвалювати Одеська міськрада.
Про це РБК-Україна повідомили джерела у владі.
За інформацією співрозмовників видання, процедура припинення повноважень мера передбачає відповідне рішення міської ради.
При цьому поки невідомо, чи здатна Одеська міськрада позбавити повноважень Труханова.
Варто зауважити, що в мережі раніше поширили чутки про те, що повноваження Труханова нібито припиняються автоматично після позбавлення його громадянства України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, провів нараду щодо безпекової ситуації в окремих регіонах.
За підсумками такої наради глава держави розповів, що в окремих осіб підтвердили наявність громадянства РФ. Тому він уже підписав укази щодо таких людей.
Джерела РБК-Україна, зі свого боку, уточнили, що йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього нардепа Олега Царьова і танцівника Сергія Полуніна. Їх позбавили громадянства України.
Сам Труханов уже кілька разів стверджував, що російського громадянства у нього немає.
