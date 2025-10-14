Труханов больше не мэр Одессы? РБК-Украина узнало, кто должен решить вопрос

Указ Зеленского о Труханове

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, провел совещание о ситуации с безопасностью в отдельных регионах.

По итогам такого совещания глава государства рассказал, что у отдельных лиц подтвердили наличие гражданства РФ. Поэтому он уже подписал указы по таким людям.

Источники РБК-Украина, в свою очередь, уточнили, что речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, бывшем нардепе Олеге Цареве и танцовщике Сергее Полунине. Их лишили гражданства Украины.

Сам Труханов уже несколько раз утверждал, что российского гражданства у него нет.

