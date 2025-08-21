Труднощі залишаться позаду: 3 знаки Зодіаку восени зітхнуть із полегшенням
Восени 2025 року життя трьох знаків Зодіаку нарешті увійде в спокійне річище. Після періоду випробувань, затримок і невизначеності зірки принесуть їм полегшення, ясність і нові можливості.
Хто саме потрапив до списку щасливчиків, розповідає РБК-Україна.
Овен
Для Овнів осінь стане періодом перезавантаження. У першій половині року було багато стресу і боротьби з обставинами, оточенням і навіть із собою.
Але вже у вересні ви відчуєте, що ситуація вирівнюється: стане більше впевненості, з'явиться чітке розуміння цілей. Успіхи в роботі та особистому житті допоможуть відновити енергію.
Рак
Раки можуть нарешті видихнути після періоду емоційної нестабільності. Те, що раніше викликало тривогу, перестане бути критичним, а люди поруч почнуть підтримувати замість того, щоб вимагати.
Осінь принесе спокій, нові плани та бажання рухатися далі. Особливо позитивним буде жовтень - ідеальний для нових починань чи налагодження стосунків.
Терези
У Терезів нарешті закінчиться період внутрішніх сумнівів і відчуття застою. Зірки допоможуть вам знову знайти баланс, який було порушено навесні.
Восени з'явиться ясність у фінансових питаннях, кар'єрних перспективах і навіть у стосунках. Ви відчуєте, що готові ухвалювати рішення без страху і рухатися вперед упевнено.
