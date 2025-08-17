Лише цим 3 знакам Зодіаку пощастить з 18 до 24 серпня: хто у списку

З 18 до 24 серпня 2025 року зірки будуть особливо прихильні до трьох знаків Зодіаку. На них чекає хвиля удачі - у фінансах, особистому житті або кар'єрі. Астрологи вже склали список щасливчиків, яким пощастить найбільше.

Скорпіон

Останнім часом Скорпіони могли сумніватися в собі, але важливо пам'ятати: Всесвіт вас не забув. У цей період потрібно повірити у власні сили, вміння любити та жити в достатку.

У середу, 20 серпня, з'єднання Місяця з Венерою в Раку активує зону удачі, нових починань і поїздок. Це чудовий момент для змін: ви можете отримати шанс на нову роботу, переїзд або кохання.

Важливо довіритися інтуїції - вона виведе туди, де буде дійсно добре.

Стрілець

Стрільцям час узяти кермо життя у свої руки. У четвер, 21 серпня, Місяць і Меркурій об'єднаються у Леві, активуючи теми, які з'явилися ще наприкінці червня. Ви можете відчути певне уповільнення, але воно потрібне, щоб побачити свій шлях чіткіше.

Цей астрологічний транзит допоможе вам зрозуміти, що необхідно зробити. Прислухайтеся до себе: інтуїція виведе на правильне рішення.

Ваше життя може почати нову главу, наповнену впевненістю, свободою дій і фінансовим зростанням.

Козоріг

Козерогам слід сповільнитися, щоб не пропустити щось важливе. У п'ятницю, 22 серпня, починається сезон Діви, а вже 24 серпня відбудеться потужний Молодик - у тій же Діві. Цей період відкриває двері для реалізації довгострокових планів і мрій.

Найголовніше - не поспішати. У вас буде час усе обміркувати, уточнити свої цілі й закласти фундамент для справжнього успіху.

Усім трьом знакам Зодіаку зірки дають не просто шанси, а можливість змінити життя. Головне - довіритися собі та не боятися діяти.