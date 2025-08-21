ua en ru
Трудности останутся позади: 3 знака Зодиака осенью вздохнут с облегчением

Четверг 21 августа 2025 12:00
Трудности останутся позади: 3 знака Зодиака осенью вздохнут с облегчением 3 знака Зодиака, для которых осенью 2025 года закончатся трудности (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Осенью 2025 года жизнь трех знаков Зодиака наконец-то войдет в спокойное русло. После периода испытаний, задержек и неопределенности звезды принесут им облегчение, ясность и новые возможности.

Кто именно попал в список счастливчиков, рассказывает РБК-Украина.

Овен

Для Овнов осень станет периодом перезагрузки. В первой половине года было много стресса и борьбы с обстоятельствами, окружением и даже с собой.

Но уже в сентябре вы почувствуете, что ситуация выравнивается: станет больше уверенности, появится ясное понимание целей. Успехи в работе и личной жизни помогут восстановить энергию.

Рак

Раки могут наконец-то выдохнуть после периода эмоциональной нестабильности. То, что раньше вызвало тревогу, перестанет быть критическим, а люди рядом начнут поддерживать вместо того, чтобы требовать.

Осень принесет покой, новые планы и желание двигаться дальше. Особенно положительным будет октябрь - идеальный для новых начинаний или налаживания отношений.

Весы

У Весов наконец-то закончится период внутренних сомнений и ощущения застоя. Звезды помогут вам снова найти баланс, который был нарушен весной.

Осенью появится ясность в финансовых вопросах, карьерных перспективах и даже в отношениях. Вы ощутите, что готовы принимать решения без страха и двигаться вперед уверенно.

Для написания материала были использованы такие источники: Your Tango, Collective World.

