ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сонце в Діві подарує особливе щастя 5 знакам Зодіаку: астролог сказала, до чого готуватися

Неділя 17 серпня 2025 21:01
UA EN RU
Сонце в Діві подарує особливе щастя 5 знакам Зодіаку: астролог сказала, до чого готуватися Гороскоп на початок осені (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Вже дуже скоро Сонце опиниться в особливому положенні, завдяки чому на представників 5 знаків Зодіаку чекає початок щасливого періоду. Але ще 3 слід бути уважними.

Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, коли Сонце подарує зміни та кому пощастить найбільше.

Яким знакам Зодіаку скоро посміхнеться доля

"22 серпня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Діви", - розповіла астролог.

Сонце буде перебувати у шостому знаку Зодіаку до 22 вересня 2025 року.

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Діви️
  • Козероги️
  • Тельці
  • Скорпіони
  • Раки️.

Уважними з його дією у цей період треба бути:

  • Стрільцям
  • Рибам️
  • Близнюкам️.

"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з медициною, державною службою, наукою, комерційною діяльністю, педагогікою, подорожами, відрядженнями", - пояснила Соловйова.

Таке положення сприяє:

  • секретарям
  • видавцям
  • працівникам зі сфери обслуговування
  • клеркам
  • фармацевтам
  • представникам компаній.

"Для Сонця Діва - нейтральний знак, але тут воно буде сприяти проявам раціональності, практичності, реалістичності, логіки, тверезості розуму", - наголосила експерт.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрологія
Новини
Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф
Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія