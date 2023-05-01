"Троянський верблюд": у ГУР розповіли деталі рятувальної спецоперації в Судані
Українські воєнні розвідники провели унікальну спецоперацію на території Судану, де спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Внаслідок чого до України повернулись десятки наших громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР та сюжет ТСН.
Так, більшість українців працювали у Судані в авіаційній галузі. Ця обставина значно підвищувала ризики, адже аеропорт одразу перетворився на поле бою, де громадяни залишились заблокованими без їжі та води.
"Діяла група спецназу в кількості менше, ніж 10 людей. Порівнюючи з рятувальними операціями США, які задіювали гвинтокрили, бронетехніку, спецназ, або Саудівської Аравії, яка задіювала ракетний крейсер у порту Судану, ми діяли самотужки без бронетехніки, авіації та важкого озброєння, адже всі наші сили зараз задіяні на фронті", - розповів один з учасників спецоперації, воєнний розвідник із псевдонімом Ярема.
Розвідники розрахували найбезпечніші маршрути, залучили місцевих, скористались оголошеним перемир'ям та почали операцію. При цьому вона ускладнювалась географічним розташуванням Хартума, адже вон знаходиться у самому центрі Судану - потрібно було їхати 900 км по території, яка переходить "із рук в руки".
Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.
ГУР повідомляло, що з Судану вдалося евакуювати 64 українців, а разом з ними й громадян Грузії, Канади та Перу. Маршрутом скористалося й чимало інших країн.
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