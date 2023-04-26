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Евакуація з Судану: 64 українці вже прибули до Польщі, - ГУР

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Середа 26 квітня 2023 20:40
Евакуація з Судану: 64 українці вже прибули до Польщі, - ГУР Фото: евакуйовані з Судану 64 українці прибули до Польщі (t.me/DIUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Евакуйовані з Судану 64 українці, які виявили бажання повернутись додому, вже прибули до Польщі. Невдовзі вони перетнуть кордон з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Внаслідок ретельно спланованої операції, здійсненої ГУР МО спільно з МЗС та Офісом президента України, станом на 26 квітня 2023 року з охопленого бойовими діями Судану вдалось врятувати уже 91 українця", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, українські воєнні розвідники та дипломати також допомогли покинути Судан 51 іноземцю - громадянам Грузії, Канади, Перу та Федерації Сент-Кітс і Невіс.

Зазначається, що чартерний рейс із 64 українцями, які виявили бажання повернутись додому, сьогодні ввечері приземлився в аеропорту Польщі. Вже невдовзі вони перетнуть український державний кордон.

"Евакуація з неспокійної африканської країни триває. Українцям, які потребуватимуть порятунку через небезпеку для життя і здоров’я в Судані, буде надана невідкладна допомога з боку офіційних представників України", - зазначили в ГУР.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Україна, в співпраці з іншими відомствами, продовжує операцію з порятунку українців. Сьогодні вдалось евакуювати з Судану ще 8 громадян.

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