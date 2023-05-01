"Троянский верблюд": в ГУР рассказали детали спасательной спецоперации в Судане
Украинские военные разведчики провели уникальную спецоперацию на территории Судана, где вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В результате в Украину вернулись десятки наших граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР и сюжет ТСН.
Так, большинство украинцев работали в Судане в авиационной отрасли. Это обстоятельство значительно повышало риски, ведь аэропорт сразу превратился в поле боя, где граждане остались заблокированными без еды и воды.
"Действовала группа спецназа в количестве менее 10 человек. Сравнивая со спасательными операциями США, которые задействовали вертолеты, бронетехнику, спецназ, или Саудовской Аравии, которая задействовала ракетный крейсер в порту Судана, мы действовали самостоятельно без бронетехники, авиации и тяжелого вооружения, так как все наши силы сейчас задействованы на фронте", - рассказал один из участников спецоперации, военный разведчик с псевдонимом Ярема.
Разведчики рассчитали самые безопасные маршруты, привлекли местных, воспользовались объявленным перемирием и начали операцию. При этом она усложнялась географическим расположением Хартума, ведь он находится в самом центре Судана - нужно было ехать 900 км по территории, которая переходит "из рук в руки".
Напомним, 15 апреля в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.
ГУР сообщало, что из Судана удалось эвакуировать 64 украинца, а вместе с ними и граждан Грузии, Канады и Перу. Маршрутом воспользовалось и многие другие страны.
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