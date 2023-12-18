Троянський кінь, що захищає інтереси Росії. В Чехії розкритикували Орбана через саміт ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем, який руйнує європейську єдність та захищає інтереси Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра європейських справ Чехії Мартіна Дворжака, якого цитує EurActiv .

"Сьогодні Орбан є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, все більш ефективно руйнує цю єдність і намагається показати, що ми повинні ігнорувати Україну", - заявив Дворжак та додав, що Орбан шантажує Європу і зловживає правом вето.

Під час засідання Європейської ради Орбан покинув залу, що дозволило саміту схвалити початок переговорів з Україною. Втім, прем'єр заблокував перегляд довгострокового бюджету ЄС, який передбачав близько 50 млрд євро для нашої країни.

Орбана критикують за те, що він використовує українське питання в якості важеля впливу й спроби розблокувати доступ до фондів ЄС. Минулого тижня Європейська комісія розблокувала 10 млрд євро після оприлюднення угорського звіту про судову реформу. Водночас ще 21 млрд євро залишаються замороженими.

"Я думаю, що справжня назва (підходу Угорщини, - ред.) - шантаж. Я думаю, що справжня назва - зловживання правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії", - відзначив міністр.

Позиція Угорщини щодо вступу України до Європейського союзу

Раніше Угорщина погрожувала блокувати всі переговори, пов'язані зі вступом України до ЄС. На тлі цього президент Володимир Зеленський, під час візиту до Аргентини, зміг поспілкуватись Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС. За його словами, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Під час саміту, Єврорада все ж вирішила відкрити переговори щодо вступу України.

50 млрд євро для України

Єврокомісія запропонувала виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. 14 грудня, лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті у Брюсселі, втім, 15 грудня, Угорщина наклала вето на рішення, попри підтримку інших 26 членів блоку.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не схвалить таке рішення, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти, які були заморожені.