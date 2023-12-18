Троянский конь, защищающий интересы России. В Чехии раскритиковали Орбана из-за саммита ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра европейских дел Чехии Мартина Дворжака, которого цитирует EurActiv .

"Сегодня Орбан является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все более эффективно разрушает это единство и пытается показать, что мы должны игнорировать Украину", - заявил Дворжак и добавил, что Орбан шантажирует Европу и злоупотребляет правом вето.

Во время заседания Европейского совета Орбан покинул зал, что позволило саммиту одобрить начало переговоров с Украиной. Впрочем, премьер заблокировал пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, который предусматривал около 50 млрд евро для нашей страны.

Орбана критикуют за то, что он использует украинский вопрос в качестве рычага влияния и попытки разблокировать доступ к фондам ЕС. На прошлой неделе Европейская комиссия разблокировала 10 млрд евро после обнародования венгерского отчета о судебной реформе. В то же время еще 21 млрд евро остаются замороженными.

"Я думаю, что настоящее название (подхода Венгрии, - ред.) - шантаж. Я думаю, что настоящее название - злоупотребление правом вето не для защиты национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России", - отметил министр.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз

Ранее Венгрия угрожала блокировать все переговоры, связанные со вступлением Украины в ЕС. На фоне этого президент Владимир Зеленский, во время визита в Аргентину, смог пообщаться Орбаном накануне саммита ЕС. По его словам, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

Во время саммита, Евросовет все же решил открыть переговоры по вступлению Украины.

50 млрд евро для Украины

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро до 2027 года. 14 декабря, лидеры стран ЕС обсудили эту инициативу на саммите в Брюсселе, впрочем, 15 декабря, Венгрия наложила вето на решение, несмотря на поддержку других 26 членов блока.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не одобрит такое решение, пока блок не выплатит все предназначенные для его страны средства, которые были заморожены.