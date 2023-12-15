Євросоюз поки що не схвалив виділення Україні 50 млрд євро, але шанси залишаються, - журналіст

Євросоюз поки що не схвалив виділення 50 млрд євро для України. Але ще повернеться до обговорення питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку європейського редактора Радіо Liberty Річарда Йозвяка у соціальній мережі X (Twitter).

Журналіст написав, що Україна перемогла у розширенні Євросоюзу, але втрата у фінансуванні. Проте шанси на отримання 50 млрд євро залишаються.

"Таким чином, це символічна перемога України у розширенні, але втрата у фінансуванні. Лідери ЄС повернуться наприкінці січня, щоб домовитися про 50 млрд євро - з надією, що Угорщина буде включена", - написав у своєму посту Йозвяк.

Оновлено 04:35. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у своєму профілі Twitter, що вето накладено на допомогу Україні та що повернуться до цього питання наступного року.

Summary of the nightshift:

veto for extra money to Ukraine,

veto for MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023

Допомога Україні від ЄС

Європейська Комісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п'ять років. Це рішення слід схвалити всім лідерам країн ЄС. Вони обговорюватимуть його на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

Раніше Угорщина погрожувала не погодитися з виділенням Україні 50 млрд євро. Вона також вимагала, щоб ЄС розморозив заморожені кошти у розмірі 30 млрд євро, призначені для Угорщини. Єврокомісія частково виконала вимогу та розморозила 10 млрд євро. Для розморожування інших засобів Угорщини необхідно виконати певні умови.

Також ми повідомляли, що лідери ЄС досягли "широкої згоди" щодо бюджету, за багаторічною фінансовою програмою.