ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Євросоюз поки що не схвалив виділення Україні 50 млрд євро, але шанси залишаються, - журналіст

Брюссель, П'ятниця 15 грудня 2023 04:26
UA EN RU
Євросоюз поки що не схвалив виділення Україні 50 млрд євро, але шанси залишаються, - журналіст Ілюстративне фото: Євросоюз поки що не схвалив виділення Україні 50 млрд євро (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Євросоюз поки що не схвалив виділення 50 млрд євро для України. Але ще повернеться до обговорення питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку європейського редактора Радіо Liberty Річарда Йозвяка у соціальній мережі X (Twitter).

Журналіст написав, що Україна перемогла у розширенні Євросоюзу, але втрата у фінансуванні. Проте шанси на отримання 50 млрд євро залишаються.

"Таким чином, це символічна перемога України у розширенні, але втрата у фінансуванні. Лідери ЄС повернуться наприкінці січня, щоб домовитися про 50 млрд євро - з надією, що Угорщина буде включена", - написав у своєму посту Йозвяк.

Оновлено 04:35. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у своєму профілі Twitter, що вето накладено на допомогу Україні та що повернуться до цього питання наступного року.

Допомога Україні від ЄС

Європейська Комісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п'ять років. Це рішення слід схвалити всім лідерам країн ЄС. Вони обговорюватимуть його на саміті, який відбудеться 14-15 грудня.

Раніше Угорщина погрожувала не погодитися з виділенням Україні 50 млрд євро. Вона також вимагала, щоб ЄС розморозив заморожені кошти у розмірі 30 млрд євро, призначені для Угорщини. Єврокомісія частково виконала вимогу та розморозила 10 млрд євро. Для розморожування інших засобів Угорщини необхідно виконати певні умови.

Також ми повідомляли, що лідери ЄС досягли "широкої згоди" щодо бюджету, за багаторічною фінансовою програмою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Допомога Україні
NEWS
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову
DAILY
Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Шантаж та торги. Чи дасть Брюссель Україні 50 млрд євро та коли почнуться переговори про вступ до ЄС