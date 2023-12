Євросоюз поки що не схвалив виділення Україні 50 млрд євро, але шанси залишаються, - журналіст

Журналіст написав, що Україна перемогла у розширенні Євросоюзу, але втрата у фінансуванні. Проте шанси на отримання 50 млрд євро залишаються.

"Таким чином, це символічна перемога України у розширенні, але втрата у фінансуванні. Лідери ЄС повернуться наприкінці січня, щоб домовитися про 50 млрд євро - з надією, що Угорщина буде включена", - написав у своєму посту Йозвяк.

Оновлено 04:35. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у своєму профілі Twitter, що вето накладено на допомогу Україні та що повернуться до цього питання наступного року.

Summary of the nightshift:

veto for extra money to Ukraine,

veto for MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023