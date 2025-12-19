Трьом країнам ЄС дозволили не брати на себе гарантії по кредиту для України: перелік

"Завдяки посиленій співпраці (стаття 20 Договору про ЄС) щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування ЄС, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини", - зазначили у Єврораді.

Зазначається, що повернення грошей відкладене до того моменту, коли Україна отримає репарації від РФ за надані збитки під час бойових дій.