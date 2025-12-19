Трьом країнам ЄС дозволили не брати на себе гарантії по кредиту для України: перелік
Трьом країнам Євросоюзу, а саме Чехії, Словаччині та Угорщині, дозволили не брати на себе гарантії по фінансуванню України у розмірі 90 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської ради.
"Завдяки посиленій співпраці (стаття 20 Договору про ЄС) щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування ЄС, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини", - зазначили у Єврораді.
Зазначається, що повернення грошей відкладене до того моменту, коли Україна отримає репарації від РФ за надані збитки під час бойових дій.
Обговорення кредиту ЄС для України
Раніше повідомлялось, що 18-19 грудня у Брюсселі проходить саміт лідерів ЄС, на якому ухвалили рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.
Раніше Німеччина попереджала ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.
Також повідомлялося, що США чинять тиск на низку країн ЄС, щоб блок відмовився використовувати заморожені активи РФ на потреби України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що страхи ЄС щодо заморожених російських активів нав'язані Москвою і значною мірою ґрунтуються на російській дезінформації.
Лише вночі стало відомо, що Учасники саміту країн ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро протягом 2026-2027 років.
Міністр фінансів України Сергій Марченко також повідомив, що виділені Україні 90 млрд євро на два наступні роки є безповоротними та безвідсотковими.