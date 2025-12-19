Трем странам ЕС разрешили не брать на себя гарантии по кредиту для Украины: перечень
Трем странам Евросоюза, а именно Чехии, Словакии и Венгрии, разрешили не брать на себя гарантии по финансированию Украины в размере 90 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейского совета.
"Благодаря усиленному сотрудничеству (статья 20 Договора о ЕС) относительно инструмента, основанного на статье 212 Договора о функционировании ЕС, любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не будет иметь влияния на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии", - отметили в Евросовете.
Отмечается, что возврат денег отложен до того момента, когда Украина получит репарации от РФ за предоставленные убытки во время боевых действий.
Обсуждение кредита ЕС для Украины
Ранее сообщалось, что 18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит лидеров ЕС, на котором приняли решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.
Ранее Германия предупреждала ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.
Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что страхи ЕС относительно замороженных российских активов навязаны Москвой и в значительной степени основываются на российской дезинформации.
Только ночью стало известно, что Участники саммита стран ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко также сообщил, что выделенные Украине 90 млрд евро на два последующих года являются безвозвратными и беспроцентными.