Трем странам ЕС разрешили не брать на себя гарантии по кредиту для Украины: перечень

Трем странам Евросоюза, а именно Чехии, Словакии и Венгрии, разрешили не брать на себя гарантии по финансированию Украины в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейского совета.

"Благодаря усиленному сотрудничеству (статья 20 Договора о ЕС) относительно инструмента, основанного на статье 212 Договора о функционировании ЕС, любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не будет иметь влияния на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии", - отметили в Евросовете.

Отмечается, что возврат денег отложен до того момента, когда Украина получит репарации от РФ за предоставленные убытки во время боевых действий.