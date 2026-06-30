У трьох районах Одеси ввели екстрені відключення світла

Повідомляється, що екстрені відключення діють в Приморському, Хаджибейському та Київському районах міста.

"30 червня для безпеки робіт в частині Болградського району буде відсутнє світло з 06:00 до 20:00", - йдеться у заяві.

Місцевим мешканцям також нагадали, що актуальну інформацію за певною адресою можна дізнатися в соцмережах компанії.

Фото: повідомлення ДТЕК про відключення (скріншот)

Нагадаємо, сьогодні в Сумській області були введені жорсткі аварійні відключення електроенергії.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що влада вже працює над оперативною стабілізацією ситуації. За його словами, для цього підготовлено чіткий план подальших дій.