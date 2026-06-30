В трех районах Одессы ввели экстренные отключения света

Сообщается, что экстренные отключения действуют в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах.

"30 июня для безопасности работ в части Болградского района будет отсутствовать свет с 06:00 до 20:00", - говорится в заявлении.

Местным жителям также напомнили, что актуальную информацию по определенному адресу можно узнать в соцсетях компании.

Фото: сообщение ДТЭК об отключениях (скриншот)

Напомним, сегодня в Сумской области были введены жесткие аварийные отключения электроэнергии.

В то же время министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что власти уже работают над оперативной стабилизацией ситуации. По его словам, для этого подготовлен четкий план дальнейших действий.