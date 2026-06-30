В трех районах Одессы ввели экстренные отключения света

Во вторник, 30 июня, экстренные отключения электроэнергии были введены в трех районах Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.
Сообщается, что экстренные отключения действуют в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах.
"30 июня для безопасности работ в части Болградского района будет отсутствовать свет с 06:00 до 20:00", - говорится в заявлении.
Местным жителям также напомнили, что актуальную информацию по определенному адресу можно узнать в соцсетях компании.
Напомним, сегодня в Сумской области были введены жесткие аварийные отключения электроэнергии.
В то же время министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что власти уже работают над оперативной стабилизацией ситуации. По его словам, для этого подготовлен четкий план дальнейших действий.
Отметим, в "Укрэнерго" объяснили, что в конце июня к вынужденному возвращению графиков отключений привел резкий рост потребления электроэнергии из-за охватившей страну жары.
Дополнительно на энергосистему влияют плановые ремонты на электростанциях, а также сокращение объемов импорта электроэнергии, что также стало причиной ограничений.