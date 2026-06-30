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В одній з областей України запровадили жорсткі аварійні вимкнення світла

11:56 30.06.2026 Вт
1 хв
Обмеження запровадили для усіх десяти черг
aimg Олена Чупровська
В одній з областей України запровадили жорсткі аварійні вимкнення світла Фото: відключення світла на Сумщині (Віталій Носач, РБК-Україна)
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В Сумській області запровадили аварійні вимкнення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на АТ "Сумиобленерго".

Причина - наслідки обстрілів Росії та екстремальна спека, яка накрила Україну.

Вимикатимуть усі 10 черг, повідомляють енергетики.

"За вказівкою з НЕК "Укренерго", на території Сумщини об 11:12 введені графіки аварійних відключень для 1-10 черг споживачів", - йдеться у повідомленні.

Водночас орієнтовних термінів відновлення енергопостачання енергетики не назвали.

Також в обленерго зазначили, що працюють над тим, аби якнайшвидше відновити електропостачання в домівки людей.

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, графіки відключень світла діють у всіх областях України. Причиною є аномальна спека.

Чому спека вдень, а світло виключають ввечері - в коментарі для РБК-Україна пояснював експерт з енергетики Володимир Омельченко.

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