В одній з областей України запровадили жорсткі аварійні вимкнення світла
В Сумській області запровадили аварійні вимкнення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на АТ "Сумиобленерго".
Причина - наслідки обстрілів Росії та екстремальна спека, яка накрила Україну.
Вимикатимуть усі 10 черг, повідомляють енергетики.
"За вказівкою з НЕК "Укренерго", на території Сумщини об 11:12 введені графіки аварійних відключень для 1-10 черг споживачів", - йдеться у повідомленні.
Водночас орієнтовних термінів відновлення енергопостачання енергетики не назвали.
Також в обленерго зазначили, що працюють над тим, аби якнайшвидше відновити електропостачання в домівки людей.
Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, графіки відключень світла діють у всіх областях України. Причиною є аномальна спека.
Чому спека вдень, а світло виключають ввечері - в коментарі для РБК-Україна пояснював експерт з енергетики Володимир Омельченко.