Шмигаль анонсував рішення для покращення ситуації зі світлом

Міністерство енергетики України уже вживає заходи для стабілізації ситуації в енергосистемі. Глава відомства пояснив, як будуть проходити пікові періоди споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання", - зауважив Денис Шмигаль.

Команда міністра вже розробила план для мінімізації дефіциту електроенергії . До його реалізації залучили відповідні служби та підприємства енергетичного сектору.

Раніше РБК-України повідомило, що Україна вимушена повернутися до графіків відключень. Дізнайтеся, де та коли не буде світла 30 червня.

Також ми пояснювали, чому графіки діють ввечері, попри те, що пік спеки припадає на день.

Крім того, РБК-Україна поцікавилося у фахівців, якими можуть бути відключення у літній період, а також в яких регіонах ситуація може бути найскладнішою. Усі деталі можна дізнатися в матеріалі за посиланням.