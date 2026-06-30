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У трьох районах Одеси ввели екстрені відключення світла

17:31 30.06.2026 Вт
1 хв
Ще в одному районі електрики не буде до вечора для безпеки робіт
aimg Валерій Ульяненко
У трьох районах Одеси ввели екстрені відключення світла Фото: в Одесі ввели екстрені відключення світла (Getty Images)
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У вівторок, 30 червня, екстрені відключення електроенергії ввели у трьох районах Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Повідомляється, що екстрені відключення діють в Приморському, Хаджибейському та Київському районах міста.

"30 червня для безпеки робіт в частині Болградського району буде відсутнє світло з 06:00 до 20:00", - йдеться у заяві.

Місцевим мешканцям також нагадали, що актуальну інформацію за певною адресою можна дізнатися в соцмережах компанії.

У трьох районах Одеси ввели екстрені відключення світлаФото: повідомлення ДТЕК про відключення (скріншот)

Нагадаємо, сьогодні в Сумській області були введені жорсткі аварійні відключення електроенергії.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що влада вже працює над оперативною стабілізацією ситуації. За його словами, для цього підготовлено чіткий план подальших дій.

Зазначимо, в "Укренерго" пояснили, що наприкінці червня до вимушеного повернення графіків відключень призвело різке зростання споживання електроенергії через спеку, яка охопила країну.

Додатково на енергосистему впливають планові ремонти на електростанціях, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії, що також стало причиною запровадження обмежень.

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ДТЕК Одеса Електроенергія Вимкнення світла
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