ua en ru
Вт, 30 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В трех районах Одессы ввели экстренные отключения света

17:31 30.06.2026 Вт
1 мин
Еще в одном районе электричества не будет до вечера для безопасности работ
aimg Валерий Ульяненко
В трех районах Одессы ввели экстренные отключения света Фото: в Одессе ввели экстренные отключения света (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Во вторник, 30 июня, экстренные отключения электроэнергии были введены в трех районах Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Сообщается, что экстренные отключения действуют в Приморском, Хаджибейском и Киевском районах.

"30 июня для безопасности работ в части Болградского района будет отсутствовать свет с 06:00 до 20:00", - говорится в заявлении.

Местным жителям также напомнили, что актуальную информацию по определенному адресу можно узнать в соцсетях компании.

В трех районах Одессы ввели экстренные отключения светаФото: сообщение ДТЭК об отключениях (скриншот)

Напомним, сегодня в Сумской области были введены жесткие аварийные отключения электроэнергии.

В то же время министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что власти уже работают над оперативной стабилизацией ситуации. По его словам, для этого подготовлен четкий план дальнейших действий.

Отметим, в "Укрэнерго" объяснили, что в конце июня к вынужденному возвращению графиков отключений привел резкий рост потребления электроэнергии из-за охватившей страну жары.

Дополнительно на энергосистему влияют плановые ремонты на электростанциях, а также сокращение объемов импорта электроэнергии, что также стало причиной ограничений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Одесса Электроэнергия Отключение света
Новости
ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать
ВСУ заказали у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро: когда их ждать
Аналитика
"Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никогда не был гражданином РФ": интервью с Геннадием Трухановым