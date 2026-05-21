У трьох областях розпочали жорсткі перевірки поліції: в регіони виїхали топ-посадовці

У трьох регіонах, де було викрито посадовців Національної поліції на злочинних схемах, розпочато комплексні перевірки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Перевірки початися за дорученням голови Національної поліції Івана Вигівського.
До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції - Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця.
До складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.
Зазачається, що метою перевірок є всебічне вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу.
"Позиція керівництва НПУ залишається незмінною - жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Нацполіція і надалі продовжить системну роботу з очищення лав поліції від осіб, які дискредитують звання поліцейського", - наголосили у Нацполіції.
Нагадаємо, днями керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих "порноофісів" - приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця.
Затримано і повідомлено про підозру п'ятьом учасникам схеми, серед яких:
Під час обшуків у посадовців Нацполіції вилучили шість елітних авто, зброю та понад 22 млн гривень готівкою.
Після цього чотирьох посадовців регіональних підрозділів поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.