У трьох областях розпочали жорсткі перевірки поліції: в регіони виїхали топ-посадовці

Перевірки початися за дорученням голови Національної поліції Івана Вигівського.

До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції - Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця.

До складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.

Зазачається, що метою перевірок є всебічне вивчення діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу.

"Позиція керівництва НПУ залишається незмінною - жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Нацполіція і надалі продовжить системну роботу з очищення лав поліції від осіб, які дискредитують звання поліцейського", - наголосили у Нацполіції.