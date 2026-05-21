В трех областях начали жесткие проверки полиции: в регионы выехали топ-чиновники

14:19 21.05.2026 Чт
2 мин
Комплексные проверки проходят после разоблачения преступных схем
aimg Татьяна Степанова
Фото: глава Национальной полиции Иван Выговский (facebook.com/UANationalPolice)

В трех регионах, где были разоблачены должностные лица Национальной полиции на преступных схемах, начаты комплексные проверки.

Проверки начаться по поручению председателя Национальной полиции Ивана Выговского.

В Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, где 20 мая разоблачили должностных лиц полиции, причастных к незаконным сделкам, направлены комплексные проверки под председательством заместителей председателя Нацполиции - Максима Цуцкиридзе, Андрея Небытова и Сергея Кобца.

В состав проверяющих групп вошли работники Департамента главной инспекции, Департамента внутренней безопасности, кадрового обеспечения и других профильных подразделений.

Отмечается, что целью проверок является всестороннее изучение деятельности территориальных подразделений, оценка эффективности управленческих решений, соблюдение служебной дисциплины и недопущения фактов коррупции и злоупотреблений среди личного состава.

"Позиция руководства НПУ остается неизменной - ни один случай нарушения закона, независимо от должности или звания, не будет проигнорирован. Нацполиция и в дальнейшем продолжит системную работу по очистке рядов полиции от лиц, которые дискредитируют звание полицейского", - отметили в Нацполиции.

Преступная схема в Нацполиции

Напомним, на днях руководителей полиции в трех областях разоблачили на том, что они замалчивали работу сети так называемых "порноофисов" - помещений, где записывали и распространяли в интернете видео эротического содержания. За молчание чиновники получали по 20 тысяч долларов ежемесячно.

Задержаны и сообщено о подозрении пяти участникам схемы, среди которых:

  • начальник главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области;
  • заместитель начальника главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области;
  • первый заместитель начальника главного управления Нацполиции в Тернопольской области;
  • заместитель начальника главного управления Нацполиции в Житомирской области;
  • водитель автохозяйства подразделения МВД, который действовал как посредник между всеми участниками схемы.

Во время обысков у должностных лиц Нацполиции изъяли шесть элитных авто, оружие и более 22 млн гривен наличными.

После этого четырех должностных лиц региональных подразделений полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

