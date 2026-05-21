В трех областях начали жесткие проверки полиции: в регионы выехали топ-чиновники

Проверки начаться по поручению председателя Национальной полиции Ивана Выговского.

В Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области, где 20 мая разоблачили должностных лиц полиции, причастных к незаконным сделкам, направлены комплексные проверки под председательством заместителей председателя Нацполиции - Максима Цуцкиридзе, Андрея Небытова и Сергея Кобца.

В состав проверяющих групп вошли работники Департамента главной инспекции, Департамента внутренней безопасности, кадрового обеспечения и других профильных подразделений.

Отмечается, что целью проверок является всестороннее изучение деятельности территориальных подразделений, оценка эффективности управленческих решений, соблюдение служебной дисциплины и недопущения фактов коррупции и злоупотреблений среди личного состава.

"Позиция руководства НПУ остается неизменной - ни один случай нарушения закона, независимо от должности или звания, не будет проигнорирован. Нацполиция и в дальнейшем продолжит системную работу по очистке рядов полиции от лиц, которые дискредитируют звание полицейского", - отметили в Нацполиции.