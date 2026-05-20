Нацполіція відреагувала на обшуки у топпосадовців: яке рішення ухвалили

Чотирьох посадовців регіональних підрозділів поліції відсторонили від виконання службових обов’язків через підозру в отриманні хабарів за замовчування роботи мережі "порноофісів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України та допис МВС.

Голова Нацполіції вже ініціював проведення службового розслідування, на час якого фігурантів усунули від служби. За його результатами найближчим часом будуть прийняті кадрові рішення.

У відомстві наголосили, що повністю сприяють слідству та зацікавлені у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

"Очищення системи від недоброчесних працівників залишається одним із ключових пріоритетів Національної поліції. На будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем буде жорстка та принципова реакція незалежно від посади, спеціального звання чи заслуг", - заявили у Нацполіції.

Пізніше в МВС повідомили, що водія ДУ "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України", який фігурує у розслідуванні щодо схеми за участі топпосадовців Нацполіції, звільнено.

Що передувало

Нагадаємо, керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих "порноофісів" - приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця.

Затримано і повідомлено про підозру п'ятьом учасникам схеми, серед яких: