В три областных управления Нацполиции пришли с обысками в три областных управления

В три областных управления Нацполиции пришли с обысками

09:27 20.05.2026 Ср
2 мин
Что известно по состоянию на сейчас?
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: что известно об обысках в управлениях Нацпола (Getty Images)
Сегодня, 20 мая, в Главных управлениях полиции трех областей Украины проводятся обыски.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

Как стало известно, следственные действия проводят в областных управлениях Национальной полиции Украины в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

"Так, проводятся обыски в трех регионах. Национальная полиция способствует проведению всех процессуальных действий" - сказала Юлия Гирдвилис.

Сейчас деталей по делу, в котором проводят обыски, нет.

Обновлено в 10:22

Обыски в управлениях Нацполиции указанных областей являются совместной реализацией СБУ и полиции, сообщили РБК-Украина источники.

Обновлено в 11:45

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко и СБУ сообщили первые детали об обысках в управлениях Нацпола. Как выяснило следствие, речь идет о "крышевании" топ-чиновниками полиции деятельности так называемых "порноофисов" - помещений, где модели снимали видео для интернет-платформ.

Больше о разоблачении полицейских на преступной схеме читайте в материале РБК-Украина: "Среди задержанных - топ-чиновники Нацпола: в трех областях разоблачили схему с "порноофисами"

Напомним, 19 мая НАБУ и САП провели обыски в Верховном Суде по месту работы, жительства и в транспорте ряда действующих и бывших судей. Следственные действия проводились и в отношении бывшего главы учреждения, дело которого рассматривается в ВАКС.

Как сообщало РБК-Украина, в тот же день НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу - подозрение объявили трем действующим судьям и одному судье в отставке.

