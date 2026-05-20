В три областных управления Нацполиции пришли с обысками в три областных управления

Сегодня, 20 мая, в Главных управлениях полиции трех областей Украины проводятся обыски.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

Как стало известно, следственные действия проводят в областных управлениях Национальной полиции Украины в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

"Так, проводятся обыски в трех регионах. Национальная полиция способствует проведению всех процессуальных действий" - сказала Юлия Гирдвилис.

Сейчас деталей по делу, в котором проводят обыски, нет.

Обновлено в 10:22

Обыски в управлениях Нацполиции указанных областей являются совместной реализацией СБУ и полиции, сообщили РБК-Украина источники.

Обновлено в 11:45

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко и СБУ сообщили первые детали об обысках в управлениях Нацпола. Как выяснило следствие, речь идет о "крышевании" топ-чиновниками полиции деятельности так называемых "порноофисов" - помещений, где модели снимали видео для интернет-платформ.

