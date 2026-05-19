НАБУ та САП розширили коло підозрюваних у справі ексголови Верховного Суду

14:58 19.05.2026 Вт
2 хв
Йдеться про трьох чинних суддів та суддю у відставці
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
НАБУ та САП розширили коло підозрюваних у справі ексголови Верховного Суду Фото: Національне антикорупційне бюро (Віталій Носач, РБК-Україна)
У справі про масштабну корупцію у Верховному Суді збільшилася кількість підозрюваних. НАБУ та САП викрили у хабарництві ще трьох чинних суддів та одного суддю у відставці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ та власні джерела.

Джерела РБК-Україна розповіли, що йдеться про чинних суддів Жанну Єленіну, Ірину Григор'єву та Ігоря Желєзного.

За версією слідства, фігуранти отримали хабар за ухвалення рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит". Тоді вони обіймали посади суддів Великої Палати Верховного Суду, яка розглядає найскладніші правові спори.

Йдеться про судовий спір, у межах якого колишні акціонери оскаржували договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Ці акції бізнесмен придбав ще у 2002 році.

Суд першої інстанції відмовив у позові, але у 2022 році апеляційний суд визнав договір недійсним. Через складність справи її подальший касаційний розгляд передали до Великої Палати Верховного Суду.

Щоб зберегти акції комбінату, власник групи "Фінанси і кредит" протягом березня-квітня 2023 року залучив посередника. Через нього бізнесмен передав 2,7 млн доларів адвокату з так званого "бек-офісу" Верховного Суду.

Ці гроші призначалися для колишнього голови установи та суддів, які мали ухвалити "потрібне рішення" на користь бізнесмена.

Що передувало

15 травня 2023 року голову Верховного Суду та адвоката викрили під час отримання другого траншу хабаря у розмірі 450 тисяч доларів. Наразі справу колишнього очільника суду розглядає ВАКС.

У липні 2023 року підозру оголосили власнику групи "Фінанси і кредит", а у вересні 2025 року - його посереднику. Згодом, 15 жовтня 2025 року, АП ВАКС дозволила провести спеціальне досудове розслідування щодо бізнесмена. У травні 2026 року обвинувальний акт стосовно посередника вже направили до суду.

Сьогодні, 19 травня, НАБУ і САП проводили обшуки у Верховному Суді в межах справи про корупцію. Вони здійснювались за місцем роботи та проживання, а також у транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів.

Крім того, обшуки проводились і у ексголови Верховного Суду, справа за обвинуваченням якого слухається у ВАКС. Судячи з матеріалів справи, йдеться про Всеволода Князєва.

