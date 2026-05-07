В університеті Поплавського проводять обшуки: що відомо

12:47 07.05.2026 Чт
2 хв
Правоохоронці повідомили перші деталі
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
В університеті Поплавського проводять обшуки: що відомо Фото: екс-ректор КНУКіМ Михайло Поплавський (facebook.com/MMPoplavskiy)
Правоохоронці в четвер, 7 травня, розпочали слідчі дії у вищих навчальних закладах, пов'язаних із Михайлом Поплавським.

Що відомо на цю мить - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Читайте також: Домагання і приниження студенток: гучні скандали з Поплавським, до якого прийшли з обшуками

У Нацполіції підтвердили РБК-Україна сам факт проведення обшуків. Деталі щодо причин візиту правоохоронців та процесуального статусу наразі не розголошуються.

Де саме проходять обшуки

За даними джерел РБК-Україна, обшуки одночасно проходять у двох навчальних закладах:

  • Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) - виш, де Михайло Поплавський був ректором;
  • Київський університет культури (КУК) - приватний виш Михайла Поплавського.

Обшуки у Поплавського

Нагадаємо, у березні 2026 року правоохоронці вже приходили з обшуками до колишнього ректора КНУКіМ Михайла Поплавського та в приміщення самого університету.

Тоді СБУ та Офіс генерального прокурора викрили схему розкрадання коштів держбюджету в особливо великих розмірах.

За даними слідства, посадовці університету разом із чиновниками Міністерства освіти організували схему, за якою привласнювали гроші, виділені на підготовку студентів.

"Йдеться про фінансування за бюджетною програмою "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Упродовж 2022-2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн гривень", - йдеться у заяві Офісу генерального прокурора.

Під час тих обшуків вилучили телефони, жорсткі диски та печатки підприємств.

Раніше, у лютому 2026 року, Міністерство освіти звільнило Поплавського з посади ректора, яку він обіймав десятиліттями.

У Дніпрі після атаки РФ постраждала людина та пошкоджено кілька будинків
