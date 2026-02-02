UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Троєщина перейде на тимчасові графіки по світлу: коли почнуть діяти

Фото: в ДТЕК обіцяють киянам повернення до графіків відключень зранку (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Зранку вівторка, 3 лютого, у Деснянському районі Києва діятимуть тимчасові графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.

У повідомленні йдеться, що комунальникам вдалося відновити центральне теплопостачання для частини жителів Троєщини.

"Тому завтра з 07:00 ранку по Деснянському району застосовуватимуться тимчасові графіки", - зазначили в ДТЕК.

Що відбувається в Києві

Нагадаємо, з початку 2026 року росіяни кілька разів завдали масованих комбінованих ударів по Києву, метою яких стала енергетичні об'єкти. Внаслідок ворожих атак столиця зіткнулася з блекаутами, відсутністю води й теплопостачання.

Після домовленості минулого тижня про тижневе енергетичне перемир'я удари по енергетиці припинилися, проте 31 січня Україна зіткнулася з іншою проблемою. Зокрема, на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом сталися дві аварії, в результаті чого Київ, частина України та навіть Молдова - занурилися в блекаут.

Після цього в Україні ввели аварійні відключення світла, а в Києві та Харкові було зупинено метро. Щобільше, без опалення залишилися понад 3400 будинків.

У неділю, 1 січня, президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на відновлення опалення в столиці. Він зазначив, що це не є нормальним, що в Києві немає тепла навіть за відсутності обстрілів.

Сьогодні, 2 лютого, у Києві скасували екстрені відключення світла. Столиця повертається до тимчасових графіків.

РБК-Україна раніше писало, що Мінекономіки звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївГрафіки відключення світлаЕлектроенергія