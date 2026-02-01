ua en ru
Зеленський жорстко розкритикував ситуацію з опаленням у Києві

Неділя 01 лютого 2026 20:40
UA EN RU
Зеленський жорстко розкритикував ситуацію з опаленням у Києві Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві досі надзвичайно складна ситуація з опаленням. Він наголосив, що так не може бути і сприйматись, як щось нормальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Він поінформував, що провів сьогодні селектор по ситуації в регіонах. Зокрема, у Київській області фактично щодня додається когенерація.

"Видаються теплові набори для людей, і ця програма буде збільшуватися. Щодня на Київщині роздають близько п’яти тисяч таких теплових наборів", - розповів президент.

Водночас Зеленський наголосив, що у Києві продовжується надзвичайно складна ситуація з теплом. За його словами, у місті досі понад 500 будинків без опалення і досі тривають ремонтні роботи.

"Це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації - сотні будинків. Є удари, немає ударів - все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті - недостатньо", - зазначив глава держави.

Також він додав, що була доповідь від МВС України щодо пунктів підтримки та обігріву в столиці. Наразі звертаються ще більше людей, і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти.

"Є урядовий контактний центр. Місто хоча б у цьому повинно працювати з урядовими структурами швидше – щоб люди могли отримувати вчасно допомогу й реальну інформацію", - резюмував Зеленський.

Яка ситуація в Києві станом на вечір 1 лютого

Зауважимо, що ввечері 1 лютого мер Києва Віталій Кличко поінформував, що наразі без опалення залишаються 244 будинки. За його словами, відновлювальні роботи тривають.

"Нагадаю, в результаті масштабної аварії в суботу без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок. Переважну більшість із них уже підключили до теплопостачання. Комунальники й енергетики продовжують працювати і відновлювати роботу опалення в будинках киян", - повідомив мер столиці.

До речі, вранці Кличко писав, що за ніч опалення повернули в 1500 будинків Києва.

Масштабний блекаут в Україні

Нагадаємо, вранці 31 січня в енергосистемі України сталася аварія, в результаті чого Київ, значна частина України і частково Молдова - занурилися в блекаут.

Після того, що сталося, стало відомо, що в Україні ввели аварійні відключення світла, в Києві та Харкові зупинили рух поїздів метро. Відновлення роботи метрополітену відбулося через кілька годин.

Увечері міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував, що 31 січня сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це у свою чергу, і призвело до відключень світла.

