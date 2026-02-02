ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Києві стабілізували ситуацію зі світлом і повертають графіки

Київ, Понеділок 02 лютого 2026 17:25
UA EN RU
У Києві стабілізували ситуацію зі світлом і повертають графіки Ілюстративне фото: енергетики продовжують ремонт енергооб'єктів після атак РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві скасували екстрені відключення світла. Місто повертається до тимчасових графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Повернення до графіків

Згідно з повідомленням компанії, станом на даний момент ситуація в столиці дає змогу відмовитися від позапланових обмежень.

Надалі електропостачання здійснюватиметься відповідно до графіків.

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. Столиця повертається до тимчасових графіків", - зазначили в ДТЕК.

Де перевірити графіки

Мешканці столиці можуть дізнатися час відключення за своєю адресою на офіційних ресурсах:

У ДТЕК запевнили, що енергетики продовжують працювати в цілодобовому режимі, щоб забезпечити стабільну роботу системи та мінімізувати обмеження споживачів.

Відключення світла в Києві

Нагадаємо, вранці в понеділок, 2 лютого, через складну ситуацію в енергосистемі в низці регіонів України було запроваджено екстрені та аварійні відключення світла.

Обмеження торкнулися Києва та області, а також Чернігівської, Черкаської, Житомирської та Сумської областей.

На час дії екстрених заходів звичні графіки стабілізаційних відключень було тимчасово скасовано.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Віткофф долучиться до переговорів України та РФ в Абу-Дабі, - Axios
Віткофф долучиться до переговорів України та РФ в Абу-Дабі, - Axios
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом