Троє поранених, зруйновані будівлі та авто: РФ зранку вдарила ракетами по Дніпру (фото)

Станом на 07:40 відомо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали троє людей - 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також зафіксовано руйнування на території підприємства.

"Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа", - пише Лисак.

Фото: наслідки обстрілу Дніпра та області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, близько шостої ранку Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра, а вже через декілька хвилин місцеві ЗМІ писали про вибух у місті.