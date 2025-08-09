Троє поранених, зруйновані будівлі та авто: РФ зранку вдарила ракетами по Дніпру (фото)

Російська армія вранці суботи, 9 серпня, завдала ракетного удару по Дніпру. У міста зафіксовано руйнування, є постраждалі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал чиновника.
Станом на 07:40 відомо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали троє людей - 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Також зафіксовано руйнування на території підприємства.
"Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа", - пише Лисак.
Нагадаємо, близько шостої ранку Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра, а вже через декілька хвилин місцеві ЗМІ писали про вибух у місті.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну ударними дронами з декількох напрямків.
Вже відомо під атакою опинилося місто Чугуїв, Харківської області. За попередніми даними, дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку.
Також повідомлялось про удар по Балаклійській громаді. Там дрони були спрямовані на центральну частину міста, де зафіксовано кілька точок влучання.
Одне з влучань припало на приватне домоволодіння, інше - на нежитлову будівлю.