У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Субота 09 серпня 2025 06:03
UA EN RU
У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи 9 серпня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці суботи, 9 серпня, у Дніпрі було чути звуки вибуху. У регіоні було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та місцеві ЗМІ.

Близько 05:49 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

"Швидкісна ціль курсом на Дніпро", - сказано у повідомленні.

А вже через декілька хвилин місцеві ЗМІ повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи. Станом на 06:00 про руйнування та постраждалих не повідомлялось.
Нічна атака РФ

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну ударними дронами з декількох напрямків. Наразі вже відомо під атакою опинилося місто Чугуїв, Харківської області.

За попередніми даними, дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку.

Також повідомлялось про удар по Балаклійській громаді. Там дрони були спрямовані на центральну частину міста, де зафіксовано кілька точок влучання.

Одне з влучань припало на приватне домоволодіння, інше - на нежитлову будівлю.

