Трое раненых, разрушенные здания и авто: РФ утром ударила ракетами по Днепру (фото)

Российская армия утром субботы, 9 августа, нанесла ракетный удар по Днепру. В городе зафиксированы разрушения, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.
По состоянию на 07:40 известно, что в результате ракетного удара по Днепру пострадали три человека - 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Также зафиксированы разрушения на территории предприятия.
"Разбиты и авто, здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар", - пишет Лысак.
Напомним, около шести утра Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра, а уже через несколько минут местные СМИ писали о взрыве в городе.
Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину ударными дронами с нескольких направлений.
Уже известно под атакой оказался город Чугуев, Харьковской области. По предварительным данным, дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города. В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждения многоквартирного дома.
Также сообщалось об ударе по Балаклейской общине. Там дроны были направлены на центральную часть города, где зафиксировано несколько точек попадания.
Одно из попаданий пришлось на частное домовладение, другое - на нежилое здание.