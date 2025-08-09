Окупанти нанесли удар дронами по Балаклійській громаді: влучання у приватний будинок

Балаклійська громада знову зазнала атаки ударними дронами, у результаті якої постраждали приватні будинки та нежитлові будівлі. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Віталія Карабанова, начальника Балаклійської МВА.