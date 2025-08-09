Окупанти нанесли удар дронами по Балаклійській громаді: влучання у приватний будинок
Балаклійська громада знову зазнала атаки ударними дронами, у результаті якої постраждали приватні будинки та нежитлові будівлі. На місці працюють екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Віталія Карабанова, начальника Балаклійської МВА.
За інформацією місцевої влади, ворожі дрони були спрямовані на центральну частину міста, де зафіксовано кілька точок влучання.
Одне з влучань припало на приватне домоволодіння, інше - на нежитлову будівлю.
На щастя, завдяки оперативній роботі екстрених служб серйозних жертв вдалося уникнути. Рятувальники та правоохоронці вже працюють на місцях подій, оглядають пошкодження та вживають заходів для забезпечення безпеки мешканців.
Атака дронів в ніч на 9 серпня
В ніч на 9 серпня військові Російської Федерації знову запустили по території Україні дрони-камікадзе "Шахед".
Російська армія дронами атакувала місто Чугуїв, у Харківській області. За попередніми даними, вони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста.
Нагадаємо, у ніч на 8 серпня Повітряні сили України ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.