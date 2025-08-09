Двоє поранених і зруйновані квартири: що відомо про атаку РФ на Чугуїв

Російська армія у ніч на суботу, 9 серпня, дронами атакувала місто Чугуїв, у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю громади Галину Мінаєву.

За попередніми даними, дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста.

"Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби", - повідомила Мінаєва.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни традиційно запустили декілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Тривога була оголошена у низці областей.

Обстріл Чугуєва

Також ми писали, що 2 серпня росіяни запустили в напрямку України безпілотники типу "Шахед". У ряді східних та північних областей було оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.