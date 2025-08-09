Троє поранених, зруйновані будівлі та авто: РФ зранку вдарила ракетами по Дніпру (фото)

Російська армія вранці суботи, 9 серпня, завдала ракетного удару по Дніпру. У міста зафіксовано руйнування, є постраждалі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал чиновника.

Станом на 07:40 відомо, що внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждали троє людей - 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також зафіксовано руйнування на території підприємства. "Потрощені й авто, будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа", - пише Лисак. Фото: наслідки обстрілу Дніпра та області (t.me/dnipropetrovskaODA) Нагадаємо, близько шостої ранку Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра, а вже через декілька хвилин місцеві ЗМІ писали про вибух у місті.