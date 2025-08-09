Трое раненых, разрушенные здания и авто: РФ утром ударила ракетами по Днепру (фото)

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

По состоянию на 07:40 известно, что в результате ракетного удара по Днепру пострадали три человека - 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также зафиксированы разрушения на территории предприятия.

"Разбиты и авто, здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар", - пишет Лысак.

Фото: последствия обстрела Днепра и области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, около шести утра Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Днепра, а уже через несколько минут местные СМИ писали о взрыве в городе.