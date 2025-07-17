Тривожний прогноз: українців попередили про паводки, селеві потоки й зсуви ґрунту (карта)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як початок липня "вдарив" по врожаю - які культури постраждали від спеки й злив найбільше.

Крім того, ми пояснювали, навіщо спеціалісти планують перевіряти річки на кордоні України та Польщі й що саме там шукатимуть.

Читайте також, що відомо про водність основних "артерій" України впродовж перших 15 днів липня та в яких річках ситуація з водою найгірша.

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