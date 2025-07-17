Тревожный прогноз: украинцев предупредили о паводках, селевых потоках и оползнях (карта)

Украинский гидрометеорологический центр предупредил жителей некоторых областей об опасных гидрологических явлениях - формировании дождевого паводка, повышении уровней воды на отдельных участках рек и даже локальных селевых потоках и оползнях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в связи с вероятными сильными осадками в течение 17-18 июля в горных районах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей возможно формирование:
"II уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули в УкрГМЦ.
В эти же дни на реках Закарпатской области (суббассейн реки Тиса) ожидаются повышения уровней воды на 0,3-1,5 м (над уровнями 8 часов утра 17 июля) - без негативных последствий.
В местах прохождения сильных дождей ожидается:
Между тем в горных районах Закарпатской области возможен сход небольших селевых потоков (І уровень опасности - желтый).
В связи с ожидаемыми значительными осадками в эти дни на отдельных реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение постепенного повышения уровней воды на 0,1-0,6 м - с последующим затоплением пойм на реке Западный Буг возле поста Каменка-Бугская и реке Полтва возле поста Буск (Львовской область).
На реке Солокия возле поста Шептицкий возможны также:
Кроме того, в течение 17-19 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), а также суббасейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) ожидается:
"І уровень опасности - желтый", - подытожили в Укргидрометцентре.
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