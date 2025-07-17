Тревожный прогноз: украинцев предупредили о паводках, селевых потоках и оползнях (карта)

Напомним, ранее мы рассказывали, как начало июля "ударило" по урожаю - какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего.

Кроме того, мы объясняли, зачем специалисты планируют проверять реки на границе Украины и Польши и что именно там будут искать.

Читайте также, что известно о водности основных "артерий" Украины в течение первых 15 дней июля и в каких реках ситуация с водой хуже всего.

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