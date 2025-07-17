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Тревожный прогноз: украинцев предупредили о паводках, селевых потоках и оползнях (карта)

Четверг 17 июля 2025 15:18
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Тревожный прогноз: украинцев предупредили о паводках, селевых потоках и оползнях (карта) В некоторых областях погода может наделать беды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинский гидрометеорологический центр предупредил жителей некоторых областей об опасных гидрологических явлениях - формировании дождевого паводка, повышении уровней воды на отдельных участках рек и даже локальных селевых потоках и оползнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Когда и где именно вероятны опасные гидрологические явления

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в связи с вероятными сильными осадками в течение 17-18 июля в горных районах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей возможно формирование:

  • локальных селевых потоков;
  • оползней почвы.

"II уровень опасности - оранжевый", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Тревожный прогноз: украинцев предупредили о паводках, селевых потоках и оползнях (карта)Опасные гидрологические явления 17 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

В эти же дни на реках Закарпатской области (суббассейн реки Тиса) ожидаются повышения уровней воды на 0,3-1,5 м (над уровнями 8 часов утра 17 июля) - без негативных последствий.

В местах прохождения сильных дождей ожидается:

  • формирование значительного местного и склонного стока;
  • стремительное повышение уровней воды на малых водотоках на 0,5-1,0 м - с частичным затоплением пониженных мест (особенно в населенных пунктах) вследствие загромождения русел ручьев и водоотводных канав.

Между тем в горных районах Закарпатской области возможен сход небольших селевых потоков (І уровень опасности - желтый).

Тревожный прогноз: украинцев предупредили о паводках, селевых потоках и оползнях (карта)Опасные гидрологические явления 18 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

В связи с ожидаемыми значительными осадками в эти дни на отдельных реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение постепенного повышения уровней воды на 0,1-0,6 м - с последующим затоплением пойм на реке Западный Буг возле поста Каменка-Бугская и реке Полтва возле поста Буск (Львовской область).

На реке Солокия возле поста Шептицкий возможны также:

  • начальный выход воды на пойму;
  • превышение отметки затопления сельскохозяйственных угодий водами Западного Буга возле поста Каменка-Бугская.

Тревожный прогноз: украинцев предупредили о паводках, селевых потоках и оползнях (карта)Опасные гидрологические явления 19 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, в течение 17-19 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), а также суббасейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) ожидается:

  • формирование дождевого паводка с повышением уровней воды на 0,5-1,5 м;
  • на отдельных участках рек - до 2,5 м (над уровнями 8 часов утра 17 июля);
  • возможный выход воды на пойму;
  • возможное начальное затопление сельскохозяйственных угодий, объектов приречной инфраструктуры.

"І уровень опасности - желтый", - подытожили в Укргидрометцентре.

Тревожный прогноз: украинцев предупредили о паводках, селевых потоках и оползнях (карта)Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, как начало июля "ударило" по урожаю - какие культуры пострадали от жары и ливней больше всего.

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