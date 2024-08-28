Тривожні кнопки, відеонагляд та укриття з Wi-Fi. Як працюватимуть школи Києва

Як розповів Кличко, навчальний рік триватиме до 30 червня 2025 року. До 950 київських закладів підуть 372 тисячі учнів та вихованців, зокрема:

до садочків - майже 58 тисячі дітей;

у школи - 281 тисяча учнів.

Посилення охорони

Для забезпечення процесу навчання у Києві впроваджують комплексну програму "Створення безпечного освітнього середовища", в рамках якої Муніципальна охорона Києва забезпечить фізичну охорону всіх закладів загальної середньої освіти.

Всі освітні установи будуть обладнані:

тривожними кнопками й перебуватимуть під цілодобовою пультовою охороною;

системами відеонагляду;

охоронною сигналізацією;

У тому ж числі усі освітні заклади будуть обладнані високошвидкісним інтернетом.

Укриття

"Щодо укриттів - у закладах освіти столиці укриття загально можуть вмістити 317 000 людей", - додав міський голова.

В укриттях встановлюють:

резервне освітлення;

резервні джерела струму;

системи вентиляції;

Wi-Fi;

Зокрема будуються нові споруди подвійного призначення із захисними можливостями.

Навчальний рік 2024-2025

Згідно з інформацією від Міністерства освіти та науки (МОН), в Україні буде запроваджена нова програма "Школа офлайн", яка дозволить повернути 300 тисяч дітей до навчання в школах.

Також, згідно з нещодавнім рішенням Кабінету міністрів, навчальний рік у школах розпочнеться 2 вересня і триватиме до 30 червня 2025 року.

Окрім того, МОН затвердило оновлену програму "Захисту України".

Більше інформації про зміни, які очікують учнів і вчителів у 2024 році, можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.