Тревожные кнопки, видеонаблюдение и укрытия с Wi-Fi. Как будут работать школы Киева

В Киеве учебный год начнется 2 сентября. В условиях военного положения безопасность учеников, учителей и всех, кто обеспечивает процесс обучения - в приоритете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
Как рассказал Кличко, учебный год продлится до 30 июня 2025 года. К 950 киевским заведениям пойдут 372 тысяч учеников и воспитанников, в частности:
Для обеспечения процесса обучения в Киеве внедряют комплексную программу "Создание безопасной образовательной среды", в рамках которой Муниципальная охрана Киева обеспечит физическую охрану всех учреждений общего среднего образования.
Все образовательные учреждения будут оборудованы:
В том же числе все образовательные учреждения будут оборудованы высокоскоростным интернетом.
"Относительно укрытий - в учебных заведениях столицы укрытия в целом могут вместить 317 000 человек", - добавил городской голова.
В укрытиях устанавливают:
В частности строятся новые сооружения двойного назначения с защитными возможностями.
Согласно информации Министерства образования и науки (МОН), в Украине будет введена новая программа "Школа офлайн", которая позволит вернуть 300 тысяч детей к обучению в школах.
Также, согласно недавнему решению Кабинета министров, учебный год в школах начнется 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 года.
Кроме того, МОН утвердило обновленную программу "Защиты Украины".
Больше информации об изменениях, которые ожидают учеников и учителей в 2024 году, можно прочитать в материале РБК-Украина.
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