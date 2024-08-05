Школа офлайн: що нового чекає на учнів і вчителів у 2024 році

В умовах війни в Україні запроваджують нові підходи до освітнього процесу та працюють над покращанням безпекової ситуації. Зокрема, у новому навчальному році планують повернути до офлайн навчання 300 тис. школярів .

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів у колонці на РБК-Україна , які нововведення планують запровадити у новому навчальному році.

Школа офлайн

Михайло Федоров зазначає, що зараз Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки (МОН) працюють над програмою "Школа офлайн", яка передбачає комплексні інфраструктурні рішення для повернення до очного навчання.

Зокрема, основною вимогою для відновлення очного навчання є наявність безпечних укриттів у школах. Наразі 10 302 школи вже забезпечені власними укриттями або використовують укриття в інших будівлях. Держава виділила 2,5 млрд грн субвенції на будівництво нових укриттів, і наразі активно будується 57 укриттів у прикордонних та прифронтових територіях. Частина з них буде готова до початку нового навчального року, а решта – до кінця року.

"Потрібно ще щонайменше 165 укриттів, а для цього необхідно близько 14 млрд грн. МОН активно залучає донорів, міжнародні організації, ми постійно шукаємо кошти та можливості, адже зараз освіта є пріоритетом", – зазначає Михайло Федоров.

Безпечний доступ до освіти

Міністр пише, що окрім укриттів, держава виділила 1 млрд грн на закупівлю автобусів. У прифронтових та прикордонних регіонах, де безпекова ситуація не дозволяє повернутися за парти, громади забезпечуються автобусами, які підвозитимуть дітей до ближніх шкіл з укриттями. Це рішення дозволить учням безпечно добиратися до місць навчання, забезпечуючи їм доступ до освіти.

Також значну увагу зараз приділяють забезпеченню шкіл гаджетами, що дозволяє учням та вчителям мати рівний доступ до навчання, незалежно від місця їхнього перебування.

"З початку повномасштабного вторгнення за підтримки партнерів видали понад 98 тисяч девайсів для вчителів і понад 128 тисяч – для дітей", – розповідає міністр.

Він також пише, що програма "Школа офлайн" використовує сучасні технологічні рішення, зокрема систему Palantir. У цю систему внесена вся інфраструктура, всі обстріли, ризики, місця проживання дітей, наявність девайсів та потреби в них. На основі цих даних моделюється мережа шкіл, де насамперед буде безпечно та де будуватимуть укриття, підземні школи, скільки автобусів та девайсів потрібно.