У МОН затвердили оновлену програму "Захист України": що вивчатимуть старшокласники

Старшокласникам в Україні викладатимуть оновлений предмет "Захист України". Модельна навчальна програма для 10-11 класів отримала гриф "Рекомендовано".

Що вивчатимуть школярі, РБК-Україна повідомляє з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

"Тепер щомісяця школярам проводитимуть навчальний день для глибшого занурення в обладнаних осередках із сучасним обладнанням симуляторами дронів, стрілецькими тренажерами. А найголовніше - підготовленими викладачами", - зазначають у міністерстві.

У МОН зазначають, що оновлення програми сприятиме формуванню національної свідомості та життєво необхідних навичок у молоді.

Нагадаємо, ми писали, що будуть викладати старшокласникам у школах з оновленого предмету "Захист України" та як готуватимуть вчителів.

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