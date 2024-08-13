У МОН затвердили оновлену програму "Захист України": що вивчатимуть старшокласники
Старшокласникам в Україні викладатимуть оновлений предмет "Захист України". Модельна навчальна програма для 10-11 класів отримала гриф "Рекомендовано".
Що вивчатимуть школярі, РБК-Україна повідомляє з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
У МОН зазначають, що оновлення програми сприятиме формуванню національної свідомості та життєво необхідних навичок у молоді.
Модельна навчальна програма "Захист України" матиме особливості:
- курс буде єдиний для всіх учнів, що забезпечить рівні можливості незалежно від статі;
- учні вивчатимуть актуальні теми - від військових технологій до інформаційної безпеки;
- старшокласники здобудуть практичні навички зі стрілецької підготовки, орієнтування на місцевості, такмеду;
- фокус буде спрямований на цивільний захист та планування майбутнього.
Діти вивчатимуть:
- у 10 класі: основи національної безпеки, управління і планування, озброєння та військова техніка;
- в 11 класі: розвиток військових технологій, інформаційна війна, захист цивільного населення.
"Тепер щомісяця школярам проводитимуть навчальний день для глибшого занурення в обладнаних осередках із сучасним обладнанням симуляторами дронів, стрілецькими тренажерами. А найголовніше - підготовленими викладачами", - зазначають у міністерстві.
Нагадаємо, ми писали, що будуть викладати старшокласникам у школах з оновленого предмету "Захист України" та як готуватимуть вчителів.
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