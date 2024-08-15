Тривожні кнопки, укриття й не тільки. МВС працює над моделлю безпеки у школах

Під час зустрічі заступниці Міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко з директорами шкіл Хмельницької області, були порушення питання пропускного режиму, а також забезпечення навчальних закладів тривожними кнопками, системами відеонагляду та встановлення металодетекторів.

"До основних компонентів моделі безпеки закладів загальної середньої освіти також входять укриття цивільного захисту та пожежна безпека, проведення навчань і підвищення кваліфікації, координація та взаємодія уповноважених суб’єктів відповідальних за створення безпечного освітнього середовища", - пише МВС.

Також зазначається, що з вересня у школах почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки, які виконуватимуть:

правоохоронну;

наставницьку;

просвітницьку функцію.

Навчальний рік 2024

Як розповідало Міністерство освіти та науки (МОН), в Україні запровадять програму "Школа офлайн". Вона дасть змогу повернути 300 тисяч дітей до очного навчання.

Також відповідно до нещодавнього рішення Кабінету міністрів, навчальний рік у школах:

розпочнеться у понеділок, 2 вересня;

завершиться 30 червня 2025 року.

Тим часом у МОН також затвердили оновлену програму "Захист України".

Детальніше про те, що нового чекає на учнів і вчителів у 2024 році - в матеріалі РБК-Україна.