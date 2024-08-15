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Тривожні кнопки, укриття й не тільки. МВС працює над моделлю безпеки у школах

Ілюстративне зображення (facebook.com/20UNICEFUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

У закладах середньої освіти з вересня почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки. Також плануються тривожні кнопки, укриття й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Під час зустрічі заступниці  Міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко з директорами шкіл Хмельницької області, були порушення питання пропускного режиму, а також забезпечення навчальних закладів тривожними кнопками, системами відеонагляду та встановлення металодетекторів

"До основних компонентів моделі безпеки закладів загальної середньої освіти також входять укриття цивільного захисту та пожежна безпека, проведення навчань і підвищення кваліфікації, координація та взаємодія уповноважених суб’єктів відповідальних за створення безпечного освітнього середовища", - пише МВС. 

Також зазначається, що з вересня у школах почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки, які виконуватимуть: 

  • правоохоронну; 
  • наставницьку; 
  • просвітницьку функцію. 

Навчальний рік 2024

Як розповідало Міністерство освіти та науки (МОН), в Україні запровадять програму "Школа офлайн". Вона дасть змогу повернути 300 тисяч дітей до очного навчання

Також відповідно до нещодавнього рішення Кабінету міністрів, навчальний рік у школах:

  • розпочнеться у понеділок, 2 вересня;
  • завершиться 30 червня 2025 року.

Тим часом у МОН також затвердили оновлену програму "Захист України".

Детальніше про те, що нового чекає на учнів і вчителів у 2024 році - в матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство внутрішніх справ України