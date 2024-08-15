Тревожные кнопки, укрытия и не только. МВД работает над моделью безопасности в школах

В учреждениях среднего образования с сентября начнут работать офицеры службы образовательной безопасности. Также планируются тревожные кнопки, укрытия и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД).
Во время встречи заместителя Министра внутренних дел Екатерины Павличенко с директорами школ Хмельницкой области, были подняты вопросы пропускного режима, а также обеспечение учебных заведений тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и установки металлодетекторов.
«К основным компонентам модели безопасности учреждений общего среднего образования также входят укрытия гражданской защиты и пожарная безопасность, проведение учений и повышение квалификации, координация и взаимодействие уполномоченных субъектов ответственных за создание безопасной образовательной среды», - пишет МВД.
Также отмечается, что с сентября в школах начнут работать офицеры службы образовательной безопасности, которые будут выполнять:
Как рассказывало Министерство образования и науки (МОН), в Украине будет внедрена программа "Школа офлайн". Она позволит вернуть 300 тысяч детей к очной учебе.
Также согласно недавнему решению Кабинета министров, учебный год в школах:
В МОН также утвердили обновленную программу "Защита Украины".
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