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Тревожные кнопки, укрытия и не только. МВД работает над моделью безопасности в школах

Иллюстративное изображение (facebook.com/20UNICEFUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

В учреждениях среднего образования с сентября начнут работать офицеры службы образовательной безопасности. Также планируются тревожные кнопки, укрытия и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД).

Во время встречи заместителя Министра внутренних дел Екатерины Павличенко с директорами школ Хмельницкой области, были подняты вопросы пропускного режима, а также обеспечение учебных заведений тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и установки металлодетекторов

«К основным компонентам модели безопасности учреждений общего среднего образования также входят укрытия гражданской защиты и пожарная безопасность, проведение учений и повышение квалификации, координация и взаимодействие уполномоченных субъектов ответственных за создание безопасной образовательной среды», - пишет МВД. 

Также отмечается, что с сентября в школах начнут работать офицеры службы образовательной безопасности, которые будут выполнять: 

  • правоохранительную; 
  • наставническую; 
  • просветительскую функцию. 

Учебный год 2024

Как рассказывало Министерство образования и науки (МОН), в Украине будет внедрена программа "Школа офлайн". Она позволит вернуть 300 тысяч детей к очной учебе.

Также согласно недавнему решению Кабинета министров, учебный год в школах:

  • начнется в понедельник, 2 сентября;
  • завершится 30 июня 2025 года.

В МОН также утвердили обновленную программу "Защита Украины".

Подробнее о том, что нового ждет учеников и учителей в 2024 году - в материале РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел Украины