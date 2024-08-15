Тревожные кнопки, укрытия и не только. МВД работает над моделью безопасности в школах

Во время встречи заместителя Министра внутренних дел Екатерины Павличенко с директорами школ Хмельницкой области, были подняты вопросы пропускного режима, а также обеспечение учебных заведений тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и установки металлодетекторов.

«К основным компонентам модели безопасности учреждений общего среднего образования также входят укрытия гражданской защиты и пожарная безопасность, проведение учений и повышение квалификации, координация и взаимодействие уполномоченных субъектов ответственных за создание безопасной образовательной среды», - пишет МВД.

Также отмечается, что с сентября в школах начнут работать офицеры службы образовательной безопасности, которые будут выполнять:

правоохранительную;

наставническую;

просветительскую функцию.

Учебный год 2024

Как рассказывало Министерство образования и науки (МОН), в Украине будет внедрена программа "Школа офлайн". Она позволит вернуть 300 тысяч детей к очной учебе.

Также согласно недавнему решению Кабинета министров, учебный год в школах:

начнется в понедельник, 2 сентября;

завершится 30 июня 2025 года.

В МОН также утвердили обновленную программу "Защита Украины".

Подробнее о том, что нового ждет учеников и учителей в 2024 году - в материале РБК-Украина.