В Одесі влучання в житловий будинок: одна людина загинула, пошукова операція триває

У середмісті Одеси зафіксовано черговий зухвалий злочин росіян проти цивільного населення. Відомо про загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одесі в ніч проти 10 червня пролунала серія вибухів під час оголошення повітряної тривоги. Зафіксовано влучання в житловий будинок у середмісті Одеси. Попередньо – тут одна загибла особа, 59-річний чоловік. Ще четверо людей постраждали - медики надають їм всю необхідну допомогу. На місці працюють всі екстрені служби. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер вже заявив, що руйнування значні, їх оцінку проведуть зранку. Наразі ж людям пропонують тимчасове розміщення. Інші наслідки атаки в Одесі Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає. Всі уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий зухвалий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.