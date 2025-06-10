В Одесі влучання в житловий будинок: одна людина загинула, пошукова операція триває
У середмісті Одеси зафіксовано черговий зухвалий злочин росіян проти цивільного населення. Відомо про загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
В Одесі в ніч проти 10 червня пролунала серія вибухів під час оголошення повітряної тривоги.
Зафіксовано влучання в житловий будинок у середмісті Одеси. Попередньо – тут одна загибла особа, 59-річний чоловік.
Ще четверо людей постраждали - медики надають їм всю необхідну допомогу.
На місці працюють всі екстрені служби.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер вже заявив, що руйнування значні, їх оцінку проведуть зранку.
Наразі ж людям пропонують тимчасове розміщення.
Інші наслідки атаки в Одесі
Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.
Всі уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий зухвалий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.
Атака РФ на Україну 10 червня
Нагадаємо, в ніч на 10 червня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Київ та інші міста атакували російські дрони.
В українській столиці прогриміли вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. Також надійшла інформація про підліт ракети.
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