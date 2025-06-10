ua en ru
Вт, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака дронів на Київ: уламки впали на території школи

Київ, Вівторок 10 червня 2025 03:13
UA EN RU
Атака дронів на Київ: уламки впали на території школи Фото: у Києві уламки впали на території школи (facebook.com DSNS)
Автор: РБК-Україна

Унаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 10 червня уламки ударних дронів впали на території школи. Це сталося в Оболонському районі української столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.

"У Шевченківському районі палають автівки. В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл", - повідомив він.

За словами Кличка, екстрені служби вирушили на місце події. Також було викликано медиків у Подільський і Дарницький райони.

У Дніпровському районі сталося задимлення в нежитловій забудові, в Оболонському спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Також уламки впали на території порожньої будівлі в Голосіївському районі.

Кличко попередив, що атака на українську столицю триває. Він закликав громадян залишатися в укриттях.

Атака на Україну 10 червня

Нагадаємо, в ніч на 10 червня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Українські міста зазнали масштабної атаки.

Дрони масовано атакували Одесу. Є влучання в пологовий будинок, пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, у пологовому будинку обійшлося без жертв і постраждалих.

У Києві уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах. Є пошкодження житлових будинків, спалахнули пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Путін готує атаки, але це ще не "помста"? Що задумав диктатор і навіщо збирає Радбез
Путін готує атаки, але це ще не "помста"? Що задумав диктатор і навіщо збирає Радбез
DAILY
За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна За кордон виїжджають не лише 17-річні хлопці, а й дівчата: інтерв'ю з освітнім омбудсменом