Атака дронів на Київ: уламки впали на території школи
Унаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 10 червня уламки ударних дронів впали на території школи. Це сталося в Оболонському районі української столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву в Telegram.
"У Шевченківському районі палають автівки. В Оболонському уламки БпЛА впали на територію однією зі шкіл", - повідомив він.
За словами Кличка, екстрені служби вирушили на місце події. Також було викликано медиків у Подільський і Дарницький райони.
У Дніпровському районі сталося задимлення в нежитловій забудові, в Оболонському спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Також уламки впали на території порожньої будівлі в Голосіївському районі.
Кличко попередив, що атака на українську столицю триває. Він закликав громадян залишатися в укриттях.
Атака на Україну 10 червня
Нагадаємо, в ніч на 10 червня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Українські міста зазнали масштабної атаки.
Дрони масовано атакували Одесу. Є влучання в пологовий будинок, пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередніми даними, у пологовому будинку обійшлося без жертв і постраждалих.
У Києві уламки впали в Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому та Оболонському районах. Є пошкодження житлових будинків, спалахнули пожежі.
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